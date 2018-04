ATM @ Drive In Movies

Door: BV

Wie dacht dat ATM de Amerikaanse afkorting was voor een bankautomaat is helemaal juist. Het verhaal begint dan ook onschuldig wanneer de personages David, Emily en Corey samen het kerstfeestje van het bedrijf waar ze werken verlaten en Corey vraagt om even te stoppen bij een geldautomaat. Een simpele actie die echter verandert in een wanhopige overlevingsstrijd wanneer een onbekende man met -op z'n zachtst gezegd- onvriendelijke bedoelingen opduikt. Met de winterse temperaturen die onder het vriespunt duiken en met de ochtendzon nog ver weg, hebben ze geen andere keus dan het dodelijke kat-en-muisspel van de man mee te spelen.

De thriller wordt op donderdag 9 augustus geprojecteerd op het grote scherm van de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. Zoals steeds gooit Auto55 ook daarvan enkele duotickets te grabbel voor haar Facebook-fans. Het volstaat om op de Auto55-fanpage te reageren onder de link naar dit item en je FB-inbox in de gaten te houden. Succes!