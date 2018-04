Snow White and the Huntsman @ Drive In Movies

Door: BV

Aanstaande zaterdag 11 augustus maakt het festivalterrein bij Utopolis Mechelen zich op voor een moderne kijk op het klassieke sprookje Sneeuwwitje. De Evil Queen is jaloers op Snow White vanwege haar schoonheid en huurt de Huntsman in om haar te vermoorden. Ze weet echter niet dat Snow White in het geheim in de leer gaat bij de Huntsman om zichzelf te kunnen verdedigen. Sam Claflin speelt de prins die al jarenlang verliefd is op Snow White, vertolkt door Kristen Stewart.

Wie ernaar wil gaan kijken op de Hoegaarden 0,0 Drive In Movies en fan is van Auto55 op facebook, maakt kans op één van de gratis duotickets. Het volstaat om op de Auto55-facebook-pagina te reageren onder de link naar dit item om kans te maken. Winnaars worden via de FB-inbox verwittigd.