Ferrari 250 GT California Spyder onder de hamer

Door: BV

Elk excuus om nog een klassieke Ferrari van onder het stof te halen, is goed. En deze Ferrari 250 GT California Spyder is één van de meest begeerlijke van allemaal. Net als de Ferrari 250 GTO is hij uit het gezegende jaar 1962 en zijn de productieaantallen schaars. Deze variant met korte wielbasis is één van slechts 37 geproduceerde exemplaren. Voor de aandrijving zorgt dezelfde drieliter V12 als in de 250 GTO. Dit exemplaar gaat onder de hamer bij veilinghuis RM in het Amerikaanse Monterey en de veilingmeester mikt op een recordopbrengst. In 2008 werd voor een soortgelijk al op een haar na $ 11 miljoen neergelegd.

Dat de 250 GT California Spyder ondanks z'n beperkte productieaantallen grote bekendheid geniet is onder meer te danken aan z'n filmrol in 1986 in Ferris Bueller's Day Off (terug te vinden in het Legendarische Autofilms-dossier). De auto was ook toen reeds zo duur dat Hollywood gebruik maakt van een replica.