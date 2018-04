Ecomove QBEAK doet de smart nog eens over

Door: BV

Het lijkt wel alsof milieubewuste jongens steevast iets tegen design hebben. Want terwijl Scandinavisch design hoog staat aangeschreven, betwijfelen of deze Deense Ecomove QBEAK de geschiedenis zal ingaan als een stijlicoon. Hij wil vooral milieuvriendelijk zijn. Het amper 3m lange, 1,75m brede en 1,63m hoge autootje weegt amper 425kg. Daardoor heeft het aan een vermogen van 95pk ruim voldoende voor flukse acceleraties. Om het verbruik van de elektromotor te beperken en een autonomie tot 300km mogelijk te maken, is de topsnelheid wel afgeregeld op 120km/u.

De koets omvat schuifdeuren en een panoramisch glazen dak. Binnenin moet je volgens Ecomove tot 6 zetels kunnen plaatsen, maar gezien de oppervlakte is ons niet helemaal duidelijk hoe ze dat voor elkaar krijgen. En beeld van de "functioneel ingerichte" cabine is er nog niet. De productie begint eind dit jaar.