Conquest Evade kan de straat op

Met de Knight XV heeft het Canadese bedrijf Conquest Vehicles een ware oorlogsmachine in de brochures staan. Letterlijk dan, want het ding is gepantserd en weegt al vlotjes 5,9 ton. Niet echt geschikt voor dagdagelijks gebruik, zou je zo denken.

Dus heeft men de Evade bedacht, een straatlegale Hummer-achtige boordevol luxe en andere gadgets. Zoals een trio zonnedaken, laptophouders, elektrische zetelverstelling (ook voor achterin) en zelfs een stel zoeklichten en nachtcamera's. Een scheidingswand zou als optie gelden. Om het gewicht te drukken -en omwille van de nutteloosheid wellicht- liet men de zware platen achterwege. Het chassis komt van een Ford F550 Super Duty en er is keuze uit benzine- en dieselkracht. Allebei met een V8 en respectievelijk 6,2l en 6,7l rijk aan cilinderinhoud. Dat alles voor de zachte som van $ 579.000. Amerikaanse.