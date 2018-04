Nieuwe Honda Accord voor VS

Door: TB

Wij moesten het begin vorig jaar nog doen met een facelift, maar de Amerikaanse versie van de Honda Accord krijgt aankomende herfst een veel ingrijpendere opfrisbeurt van het moederhuis. En dat was nodig ook, want is "onze" Accord omwille van zijn aparte styling nog een behoorlijk opvallende gezinswagen, dan kon de huidige Accord aan de overkant van de plas onmogelijk saaier ogen. Terwijl de Europese Accord - met dank aan de nog steeds erg populaire SUV - stilaan vervalt tot een nichemodel in de Europese verkoopstabellen en diens opvolging allerminst verzekerd is, doet de Honda het in de VS wel nog steeds behoorlijk goed. Zoals ook nu het geval is, zal Honda de Accord in een vierdeurs en coupéversie uitbrengen, met wellicht dezelfde motoren als vandaag. Te weten, twee viercilinders met een longinhoud van 2,4 liter en een V6 3,5 voor de topversies.