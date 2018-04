Facelift voor Honda Accord

Door: BV

Eigenlijk is de Accord nog maar drie jaar op de markt. Toch acht Honda de tijd al rijp voor een opfrisbeurt. Het uiterlijk wordt op nieuwe lichtunits, bumperschilden en een andere grille getrakteerd. De uitrusting wordt (althans op de topversies) gespekt met meedraaiende Xenonkoplampen en in het interieur is de materiaalkeuze herzien.

Onderhuids is er evenmin groot nieuws. De 180pk sterke Type S kennen we al en ook de 2,2l sterke dieselmotor van Honda blijft. De weerstand van de Accord is wel verbeterd en daardoor daalt de CO2-uitstoot van de diesel. Die bedraagt voortaan 138gr/km. Vanaf april is de vernieuwde Accord bij de dealer te vinden.