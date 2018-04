Suzuki toont de S-Cross in Parijs

Door: AUTO55

Onlangs fotografeerden we nog een Duitse Kizashi 4x4 op onze Belgische wegen, Suzuki's eigenste berline die we binnenkort wel vaker zullen zien. Maar de Japanners hebben meer in petto, onder de noemer S-Cross. Je raad het al, een crossover die onder meer met de Nissan Qashqai en Kia Sportage ten strijde kan trekken. En geen moment te vroeg overigens, sinds het afscheid van de bijna vergeten Liana in 2007 mist het merk elke vertegenwoordiging in het C-segment. Of ze ook recht op de koek hebben, zal de tijd wel uitmaken. De conceptcar komt tevoorschijn tijdens het salon van Parijs, van 29 september tot 14 oktober.