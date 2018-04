Door: AUTO55

Tijdens een zoveelste ritje richting auto55-redactie werd onze aandacht getrokken door een uit de kluiten gewassen Suzuki. En het bleek zowaar om de Kizashi te gaan, een berline waar we al even naar uitkijken.

Het 4x4-opschrift viel nog net af te lezen; We zijn nu al zeer benieuwd hoe deze Suzuki de baan houdt. Spijtig genoeg was de in Duitsland ingeschreven Japanner ons te snel af, dus een kiekje van het voorwerk zal voor een volgende keer zijn.