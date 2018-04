Lotus Exige R-GT als rallywapen

Door: AUTO55

Lotus en autosport blijft een combinatie die tot de verbeelding spreekt. In de Formule 1 gaat het hen voor de wind, een nieuwe LPM2-racer maakt zich op voor de 24u van Le Mans van volgend jaar en vanaf nu staat ook WRC opnieuw op de agenda: de Exige R-GT heeft eindelijk homologatiepapieren in handen gekregen. Het gaat zelfs om de eerste goedkeuring binnen een nieuwe klasse, die toestaat om GT-bolides op de baan te sturen. Piloot van dienst is de 25-jarige Portugees Bernardo Sousa, eerder actief in Super2000. Wij zagen dit 300pk-sterke pluimgewicht al eerder opdraven tijdens de rally van Ieper. Een testrit zeg maar.

Intussen is het zowat 3 decennia geleden dat het merk de rallysport vaarwel zei. De Exige R-GT volgt de Talbot Sunbeam op, die in 1981 met de WRC-kampioenstitel ging lopen.