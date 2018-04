Carpoolen met Bruno Thiry

Door: AUTO55

Belgisch rallytalent Bruno "Moustic" Thiry debuteerde in 1981 aan het stuur van een Simca Rallye 2. Hij was toen 19 jaar en het zou nog 8 jaar duren tot z'n eerste van 72 deelnames aan een wereldkampioenschap. Thiry kende tijdens enkele mooie overwinningen tijdens z'n professionele carrière en ging door tot 2005. Testpiloot was de volgende steensprong, maar Bruno laat zich -nu en dan- nog eens verleiden om de rallytoer op te gaan. Tijdens de rally van Ieper is hij dan ook zo vriendelijk om Auto55 aan boord te nemen voor een tochtje langs de Westhoek. In een erg bruikbare Skoda Fabia RS. We moeten toch dezelfde kant op...

Skoda dankt z'n deelname aan de vierwielaangedreven Fabia S2000, met onder de kap een 2.0 liter atmosferische viercilinder. Die produceert 250Nm trekkracht aan 7.250t/min en 270pk aan 8.250t/min, maar voor ons heeft het merk een minder extreme variant in petto - eentje die op z'n minst realistische perspectieven opent. Het heet Fabia RS 1.4 TSI, met een standaard, doch geherprogrammeerde DSG7-versnellingsbak. Het vermogen werd opgevoerd van 180 naar 210pk en het speeltuig heeft een zelfsperrend differentieel aan boord. De binnenruimte werd gestript en voor de veiligheid is er een rolkooi aanwezig. En een zwaailicht.

Het ritje start aanvankelijk aan een rustig tempo. De remmen zijn ontregeld en dat is verre van ideaal. Thiry kan het euvel verhelpen en laat zich opzwepen door z'n naar sensatie snakkende co-piloot. Na een eerste ronde wordt het roadbook erbij gehaald. De samenwerking verloopt vlot, het weer zit mee en de toeschouwers krijgen ook hun deel. Etappe twee gaat heviger vooruit; Onze rallyheld spaart het gaspedaal amper en de remmen nog minder. Eerder hoorden we dat Bruno vandaag op zestig procent rijdt -om het de gasten wat naar hun zin te maken- maar nu laat hij zich volledig gaan. We liggen al een halve minuut voor op schema.

Onze Fabia houdt het ook goed vol, in tegenstelling tot een iets oudere Ford Escort MkII. Samen met een ravissante Lotus Exige R-GT houden we halt, de Escort kan even niet meer. Een voorbijslenterende troep rallyfans krijgen het snel in de gaten en Bruno laat het allemaal over zich komen. De pech is snel verholpen en de Ford weer helemaal paraat - maar niet zonder een duwtje van onze chauffeur. En dan is het weer tijd om te gaan; We laten ons nog één keer vermaken door de snelheid en de G-krachten - goed wetende dat het zo weer voorbij is.

We keren terug voor een passagierswissel. Aan de Skoda-stand is het drummen geblazen van zodra een S2000 ten tonele verschijnt. Hij is 4m lang en 1,82m breed en doet een gewone Fabia verbleken. Meer verschillen vinden we onderhuids terug; De krachten worden overgebracht via een sequentiële zesbak met twee mechanische differentiëlen en een tweeplaatskoppeling van AP Racing. Voor het ophangingssysteem ging men bij McPherson aankloppen, voor de schokdempers bij Reiger en voor de banden bij Michelin. Deze Tsjechische durfal weegt 1.200kg en kreeg een benzinetank aan boord die maar liefst 75 liter slikt. Maar die vind je, spijtig genoeg, niet in de catalogus terug.

Na het spektakel kunnen we nog even genieten van de sfeer, de verplichte friet- en hamburgerkramen en een kleine wandeling richting parking. Met dank aan Skoda en Bruno Thiry voor alweer een mand vol ervaringen, een mooie fotospecial en een heuse video als souvenir.