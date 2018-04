Ford C-Max en Grand C-Max 1.0 Ecoboost vanaf het najaar

Door: AUTO55

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/tests/132632-ford-focus-1-0-ecoboost-125pk">Net als in de Focus wordt de geblazen 1,0l driecilinder in 2 uitvoeringen verkocht, met 100 of 125pk. Voor de C-Max mag je rekenen op een normverbruik van 5,1l/100km, terwijl zevenzitter Grand C-Max daar nog een tiende bij doet. De gemiddelde CO2-uitstoot bedraagt respectievelijk 117 en 119g/km. Tegelijk stopt de constructeur nog enkele veiligheidsvoorzieningen in de MPV's, zoals rijstrookassistentie, verkeersbordherkenning en automatische lichten. Verder is ook het nieuwe SYNC-connectiviteitssysteem van de partij.