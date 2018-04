Citroën DS gaat fleetmarkt te lijf

Door: AUTO55

Alsof de DS-reeks nog niet goed genoeg is, biedt Citroën nu een opgewaardeerde editie van het trio aan die luxe aan zuinigheid gekoppeld ziet. De DS3 Business krijgt in de ene hoek een 1,4l VTi 82pk-benzinemotor en in de andere een 1,6l e-HDi 90pk diesel. Daarnaast is een extra rijke uitrusting van toepassing met onder meer So Chic voorzieningen, maar ook automatische airconditioning en -verlichting, een regensensor, een zelfdimmende binnenspiegel, parkeersensoren achteraan, het eMyWay-navigatiesysteem en speciale Airflow-lichtmetalen wielen.

Ook de DS4 is vanaf dit najaar verkrijgbaar als Business-uitvoering, dan wel leverbaar met de 1,6l VTi 120pk-benzine of de e-HDi 110pk EGS-diesel met evenveel inhoud. Beide motoriseringen profiteren ook van het eMyWay-navigatiesysteem en het zogenaamde Pack Détection 1. Dit pakket omvat parkeersensoren vóór en achter, een parkeerassistent, bandenspanningscontrole en dodehoekdetectie.

Van de DS5 Business zijn er 2 zakelijke edities verkrijgbaar: Business en Business Executive. De eerste is verkrijgbaar in combinatie met de e-HDi 115pk EGS of de Hybrid4. Naast de uitrusting, gebaseerd op de Chic-uitvoering, biedt hij daar bovenop nog parkeersensoren voor en achter, alweer die navigatie alsook 17 inch lichtmetalen 'Houston-wielen'. De Business Executive, met So Chic-aankleding, biedt nog een extraatje in de vorm van een head-up display. Motorengewijs kan je gaan voor de THP 155pk-benzine gekoppeld aan een automaat, de e-HDi 115pk EGS of de Hybrid4. Belgische prijzen zijn nog niet bekend.