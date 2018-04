McLaren 12C Can-Am Edition steelt de show

Door: AUTO55

McLaren GT, de onlangs opgerichte race-afdeling van de McLaren Group, verwelkomt haar eerste kindje. Weliswaar als concept, en eentje die we niet onmiddellijk in productie zien gaan, maar de Britse sportwagenbouwer heeft hem wel met voorbedachte rade ontwikkeld. Voor de deelname aan de Amerikaanse raceklasse Grand-Am Road Racing meerbepaald, ook wel gewoon Can-Am genoemd.

Het zal de kenners niet verbazen dat deze 12C Can-Am Edition op de eerder onthulde en reeds actieve MP4-12C GT3 is gebaseerd. Al ging men ditmaal nog een stapje verder. Door een resem aan exterieuraanpassingen biedt deze racer maar liefst 30% meer neerwaartse druk dan de GT3, en werd ook onderhuids een en ander bijgesteld. Het totale vermogen piekt nu op 639pk; dat is 139pk meer dan de GT3 te bieden heeft.

Het interieur werd uiteraard gestript en is voorzien van sportkuipjes en een louter functionele middenconsole. Het racestuur toont zelfs niet veel verschillen met de F1-wagen van Lewis Hamilton. De 12C Can-Am zal op 19 augustus voor het eerst in het openbaar te zien zijn tijdens het Pebble Beach Concours d´Elegance in Californië. Maar voor het zover is, kan je alvast onze uitgebreide fotospecial bekijken.