Honda Jazz Si is vooral stoer

De Honda Jazz Si onderscheidt zich door een sportief in- en exterieur. Met aangedikte bumpers en zijschorten, maar ook een sportstuur, lichtmetalen wielen en een aangepast onderstel ten gunste van de wegligging. Cruise control is ook aanwezig, net als getinte ruiten, een radio/CD-speler, elektrisch bedienbare ramen, centrale portiervergrendeling met afstandbediening en een uitgebreide boordcomputer. Op gebied van veiligheid pakt de Jazz Si uit met Vehicle Stability Assist, ABS met Elektronische Remkrachtverdeling, Brake Assist, noodstop rembekrachtiging en Side Impact Protection. Het vermogen blijft met 100pk onveranderd. De Jazz Si behaalt een topsnelheid van 182km/u, goed voor een sprint naar 100km/u in 11,4 seconden.

Met ingang van de Si zijn er nu vier speciale versies van de Honda Jazz: de Jazz Cool, uitgerust met 1,2l benzinemotor en standaard airconditioning, gevolgd door de Jazz Cool Plus die er parkeersensoren en buitenspiegels plus deurgrepen in de carrosseriekleur bij doet. Derde is de Jazz Comfort Plus, welke wordt geleverd met de 1,4l benzinemotor met 100pk, cruise control en 16 inch lichtmetalen velgen. Tot slot nummer vier, de nieuwe Si-uitvoering dus, die vanaf september verkrijgbaar is.

