Gelekt: Honda Jazz als monovolume

Door: BV

Honda heeft van de Fit, die we in onze contreien beter kennen als Jazz, een afgeleide klaar. Die krijgt de toevoeging Shuttle en richt zich (nog) meer op personenvervoer. Daarom is de daklijn hoger, groeide de overbouw achteraan en gaat het plaatsaanbod erop vooruit. Er blijft evenwel onveranderd plaats voor vijf inzittenden, op een gelijke wielbasis.

De Japan, waar deze gelekte brochure vandaan komt, zal je de Fit Shuttle kunnen krijgen in twee smaken. Er is een conventionele 1.5l benzinemotor. Daarnaast komt er een 1.3l benzinemotor die hulp krijgt van een elektromotor. Die hybride-technologie is inmiddels een oude bekende. Of de Jazz Shuttle ooit naar Europa komt, is niet bekend.