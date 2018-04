Jaguar XF en XJ fijngestemd voor my2013

Door: BV

Jaguar had voor het aanstormende modeljaar 2013 reeds een nieuwe aandrijflijn aangekondigd. Daar horen nu ook specificaties bij, terwijl ook het infotainmentsysteem wordt opgewaardeerd.

Het vlaggenschip van de Britse autoconstructeur, de XJ, wordt verkrijgbaar met een viercilinder turbomotor. Die centrale heeft 2 liter inhoud en genereert 240pk aan vermogen en 340Nm trekkracht. De XJ mag dan wel groot zijn, hij is ook afgetraind want door z'n aluminium structuur en koetswerk zet hij niet meer gewicht op de weegschaal dan een uit de kluiten gewassen middenklasser. De prestaties van die vierpitter zijn dan ook een meevaller. 100 heb je al na 7,0 tellen en de berline gaat door tot 240km/u. Het verbruik (volgens de Europese cyclus) is vastgesteld op 9,3l/100km en dat staat dan weer gelijk met een CO2-afgifte van 216gr/km.

De vierpitter komt er ook in de XF (uiteraard met inbegrip van de nieuwe Sportbrake), waar hij een halve seconde langer doet over de sprint maar wel een halve liter minder verbruikt (en 207gr/km uitstoot).

De Britten dragen weer een offer naar de CO2-goden: de atmosferische 5-liter V8 verdwijnt ten voordele van een 3-liter V6 met compressor. Die levert 340pk en 450Nm. In zowel de XJ als de XF (sedan) goed voor een sprint naar 100 in 5,7 tellen en een top van 248km/u. Uitstoot: 224gr/km, verbruik: 9,4l/100km.

Alle motorenversies krijgen voortaan een achttrapsautomaat aangenaaid. Die vervangt de zestrapper, wat uiteraard meer efficiëntie oplevert. En een start/stop-systeem (om enkele kostbare grammen CO2 extra te winnen) is nu ook gemeengoed;

Dan rest ons enkel nog het infotainmentsysteem. Dat heeft nu bij beide versies een vereenvoudigde menustructuur (op het aanraakgevoelige scherm in de middentunnel). Het geluid wordt naar keuze door twee versies van een Meridan geluidsinstallatie gestuurd. 325 of 825W sterk. Voorheen leverde Bowers & Wilkins de geluidsapparatuur.