McLaren MP4-12C Spider gaat publiek

Vorige maand werden we al getrakteerd op een feitenmelding en een aantal persfoto's; nu krijgen we ook de eerste live-beelden te zien. De zomerse 12C produceert 625pk en 600Nm koppel en belooft een sprinttijd naar 100km/u in 3,1 seconden. Ondanks de nieuwe constructie weegt hij amper 40kg meer dan de gesloten variant. Het dakje heeft 17 tellen nodig om te openen. De kiekjes werden genomen tijdens het Pebble Beach Concours d'Elegance, waar de laatste dagen al meerdere gangmakers zijn opgedoken.