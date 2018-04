Opel Adam houdt van fietsers

Door: AUTO55

Tijdens het autosalon van Parijs, dat doorgaat van 29 september tot 14 oktober, zal Opel samen met de nieuwe Adam een geïntegreerd, doch optioneel fietsendragersysteem voorstellen, binnenshuis gekend als FlexFix. De toepassing is nu al verkrijgbaar op andere modellen.

De fietsendrager is in de achterbumper geïntegreerd en kan met de hand worden afgesteld. Bij niet-gebruik blijft het systeem als een schuiflade in de achterbumper verscholen. Eens vergrendeld kan de Adam tot 30kg fiets meedragen, waardoor een elektrisch exemplaar eveneens in aanmerking komt. En dankzij een optioneel verlengstuk, op de drager geklemd, kan je er nog een tweede fiets van maximaal 20kg bij plaatsen. Goed voor koppels dus.

Een lage laadhoogte staat garant voor een eenvoudige bevestiging aan de stabiele houders in de rails achteraan, in tegenstelling tot dakdragers waarbij de fiets hoog boven het hoofd moet worden geheven. De FlexFix kan gecombineerd worden met parkeerhulp. Enkele beelden kan je via deze link bekijken.