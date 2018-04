De volgende Skoda Octavia?

Door: AUTO55

Vorig jaar maakten we bij Skoda kennis met de VisionD Concept, die naar de MissionL evolueerde. Het uiteindelijke productiemodel staat als Rapid ingeschreven en is inmiddels al onder onze kritische rechtervoet gepasseerd. Van deze sedan komt er ook een vijfdeursversie. Het afgebeelde ontwerp toont duidelijke stijlkenmerken van die laatste, maar daar blijft het ook bij. En zowel de voor- als achterzijde doen vermoeden dat het hier om een ander model gaat, de volgende generatie Octavia bijvoorbeeld. Van details of technische gegevens is er evenwel geen spoor, en een bevestiging van de Tjechen valt ook niet uit de lucht. We houden je op de hoogte.