Skoda kijkt naar de toekomst: VisionD

Door: BV

VisionD, dat is de naam van deze concept car. Die naam zal natuurlijk niet op de kofferklep van een toekomstig model zal prijken. De toekomst, dat is echter wel waar het Skoda om te doen is. Het merk is hét succesverhaal van de Volkswagen-groep en mikt nu zelfs zonder schroom op een productievolume van één miljoen stuks per jaar. Skoda heeft liefst dat die groei nog een tijd doorzet en daarom halen ze een nieuwe vormtaal en een nieuw logo uit de kast. Op deze VisionD, die uiteraard op het Autosalon van Genève te zien is, komen die samen.

De vormgeving van de concept car is herkenbaar als Skoda, maar slaat tegelijk een brug naar de toekomst. Het model maximaliseert de binnenruimte door gebruik te maken van een lange wielbasis. Korte overhangen zorgen dan weer voor een wat dynamische pose, samen met de dynamische spanning van de daklijn. Het geheel gaat over in een elegant aansluitende kofferklep. Op de snuit vormt het nieuwe logo het uitgangspunt voor alle lijnen. Het is voortaan uitsluitend in zwart en chroom uitgevoerd en krijgt een meer dominante gevleugelde pijl in het centrum. Het is ingelegd in een gesatineerd radiatorrooster met fijne lamellen die doen denken aan de snaren van een harp.

Het Skoda-logo wordt geflankeerd door een kwartet van koplampen. Die zorgen voor een zakelijke en tegelijk vriendelijke uitstraling. Achteraan behoudt Skoda de C-vormige achterlichten die inmiddels karakteristiek zijn voor het merk.

In het interieur maakt de constructeur gebruik van kristalglas. Dat zorgt niet alleen voor een aantrekkelijk effect, maar legt ook een link naar de Tsjechische ambachtskunst en cultuur.