EuroNCAP wordt strenger vanaf 2015

Na het uitproberen van een nieuwe crashtest kwamen er in de VS enkele opvallende resultaten bovendrijven. Die werden door het Insurance Institute for Highway Safety gehouden, de Amerikaanse NCAP zeg maar. Nog opvallender is dat ook de Europese variant zopas bekend maakte dat ze een dergelijke maatstaf in gedachten hebben. Daar waar de Amerikanen slechts 25% van de voorkant viseren, en wij momenteel 40%, gaat men vanaf 2015 full frontal. Benieuwd of de Duitsers nog meer van hun pluimen verliezen.