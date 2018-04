Premiums krijgen klappen

Door: AUTO55

Het Insurance Institute for Highway Safety, de Amerikaanse tegenhanger van EuroNCAP, is dankzij een nieuw testonderdeel te weten gekomen dat er misschien toch iets scheelt aan de veiligheid van enkele premiumwagens. Nadat ze de helft van de voorzijde tegen een massief blok lieten smakken tegen omgecijferd 64km/u -net als wanneer hij onder een (lichte) hoek in aanraking zou komen met een obstakel of ander voertuig- waren het net de Audi A4, BMW 3-reeks, Mercedes C-klasse en ook de VW Passat die matig tot slecht scoorden.

Naast het Duitse comité gingen ook de Lexus IS250 en E350 (niet bij ons leverbaar, nvdr.) met povere punten naar huis. Bij Infiniti mocht de G-reeks nog net door, en hetzelfde geldt voor de Volvo S60 en Acura TL. De small overlap frontal crash werd nog niet door andere soortgelijke instituten overgenomen, maar de kans is groot dat dit snel zal gebeuren.