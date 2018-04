Toyota GT86 nu ook raceklaar te koop

Door: AUTO55

Voluit heet hij TMG GT86 CS-V3 en dat lijkt misschien niet de beste marketingzet in eeuwen. Al zal het Toyota in dit geval een worst wezen, want deze bolide richt zich uitsluitend op privéklanten die nu en dan een rondje willen scheuren. En iets vaker kan ook.

Nadat de coupé zich tijdens de afgelopen 24 uren van de Nürburgring liet opmerken -en de overwinning binnenhaalde in zijn klasse- onderging hij een nog een laatste verfijningskuur. Het resultaat is deze raceklare GT86, ontwikkeld door Toyota Motorsport GmbH voor de V3-klasse van VLN-races die op de Nürnburgring gereden worden. De Deutsche Motor Sport Bund heeft dan weer gezorgd voor de nodige homologaties zodat ook andere kampioenschappen in aanmerking komen.

Hoewel het motorvermogen nog steeds 200pk bedraagt, werden er onderhuids heel wat aanpassingen doorgevoerd. Het onderstel werd stijver gemaakt en de gewichtsverdeling nog verder geoptimaliseerd. Daarnaast kreeg hij nog een set remmen, 16 inch wielen, een ophanging en een uitlaat die aan de racenoden werden aangepast. Het totaalplaatje komt op een redelijke € 38.500 exclusief belastingen. Goed nieuws, want kleine broertje Yaris R1A komt niet naar ons land en neemt dus al half de pret weg. Bekijk de TMG GT86 CS-V3 in actie op deze foto's.