Toyota R1A komt als bouwpakket

Door: AUTO55

Om de rallysfeer op te roepen kan je binnenkort weer bij Toyota aankloppen, maar deze keer niet voor een gretige Celica GT-Four. Je zal het met een Yaris moeten doen. R1A is de naam, met een (amper) gewijzigde 1,3l benzinemotor onder de kap en enkele onderhuidse ingrepen die het verschil moeten maken. De ophanging en versnellingsbak zien hun rallynoden ingevuld en de uitlaat krijgt vervanging. Binnenin draait alles uiteraard om de veiligheid van beide inzittenden, net zoals het hoort.

De Yaris R1A zal zich voor het eerst laten zien tijdens de Duitse WRC-rally van 24 tot 26 augustus, dan wel zonder effectief deel te nemen aan de competitie. Later dit jaar volgt de homologatie. Voor ongeveer € 22.500 is hij van jou, vanuit Duitsland, maar dan moet je zelf de handen uit de mouwen steken (een normale Yaris zit in de prijs begrepen) en een stapeltje opzij zetten voor onze fiscus.