Mercedes en Infiniti onder één hoedje

Door: AUTO55

Mercedes zit met Nissan rond de tafel om een heus samenwerkingsproject te bespreken. De bedoeling bestaat erin om de kleinere segmenten verder op te vullen, daar waar Mercedes al werk levert met de A- en B-klasse. Toch wil men nog niets bevestigen.

Infiniti, de luxetak van Nissan, zou vanaf 2014 een eigen vierwieler in het C-segment alsook een compacte SUV in 2016 willen lanceren. Die laatste zou dan onder beide vlaggen verkocht kunnen worden. Mercedes liet immers ontvallen dat ze jaarlijks graag 500.000 compacte exemplaren van eigenaar zien wisselen, terwijl dat er vorig jaar nog maar 178.000 waren. Er is dus nog werk aan de winkel.