Mercedes A-klasse niet als driedeurs

Mercedes laat weten dat de nieuwe A-klasse geen driedeursvariant krijgt. Volgens het merk gaf de A Concept -de voorbode- enkel een designrichting aan. Ze treden daarmee in de voetsporen van Ford, die de Focus hetzelfde ontnam.

Een ander weetje heet Frontwheel Drive Architecture, het platvorm dat veelvuldig gedeeld zal blijken. In totaal worden er 5 modellen op die bodemgroep geschroefd, inclusief de vanaf het najaar te bewonderen A-klasse. De al enige tijd leverbare B-klasse behoort hier ook toe.

De CLA, die in Genève zal worden gepresenteerd, is de volgende, gevolgd door een crossover/SUV met de modelnaam GLA. Daar maken we eind 2013 kennis mee. In 2014 volgt dan nog een vijfde model, vermoedelijk als coupé en een dakloze afgeleide. De VW-groep heeft dat principe overigens ook begrepen. Hun MQB-platform wordt nu al gebruikt door de nieuwe Audi A3.