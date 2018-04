Chevrolet Orlando krijgt 1.4 turbo ingelepeld

Door: AUTO55

Enkele maanden geleden opperde Opel dat hun geblazen 1,4l benzinemotor een plaats krijgt in de Corsa. De krachtbron, die we ook al in de Chevy Cruze tegenkomen, genereert in de Orlando meteen 140pk en 200Nm en is gekoppeld aan een start/stopfunctie. Met deze motorisatie zou hij gemiddeld 6,2l/100km lusten. Voor het nieuwe modeljaar krijgt het model een achteruitrijcamera en een neerklapbare passagierszetel meegeleverd. De stoere Amerikaan zal zich voor het eerst laten zien op het nakende salon van Parijs, naast de Trax en de vernieuwde Spark.