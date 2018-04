Meer over de Chevrolet Trax

Door: TB

Chevrolet is aan een flinke opmars bezig en voegt binnenkort een wapen aan z'n vloot toe, waarmee het onder meer de Nissan Juke het vuur aan de schenen wil leggen. Chevy's mini-SUV meert nog voor, of dan toch net na het jaareinde bij ons aan. Niet alleen bij ons overigens, want de Trax zal vanaf 2013 in 140 landen geleverd worden. Niet in de States, want het moederhuis vindt het aldaar al welletjes met onder meer de Chevrolet Equinox en de Buick Encore. Net als die laatste deelt de Trax zoals ondertussen bekend z'n ruggengraat met de Opel Mokka. Hij neemt zowat de hele technische mikmak over van de donorauto, dus meer dan een jassenwissel wordt het in principe niet. Maar dat maakt de auto niet minder begeerlijk - op voorwaarde dat die Mokka goed rijdt natuurlijk. Chevrolet stelt de nieuwste aanwinst binnenkort voor tijdens de Paris Motor Show in september, maar nu de zomervakantie stilaan op zijn einde loopt, lopen ook de pr-centrales weer aardig warm en kon er al wat beeldmateriaal vanaf.

De Trax meet 4,25m bij 1,78m en staat op een wielbais van 2,56m. In tegenstelling tot de erg gelijkaardige Encore en Mokka krijgt de Chevy een veel stoerder en bonkiger uiterlijk dat bovendien goed aanleunt bij de stijlelementen van de rest van de vloot. Ook binnenin zijn er lichte verschillen, zo is er melding van een hertekende boordplank en een gewijzigde middenconsole. In de koffer zal een flinke 358 liter passen, en de 60/40 deelbare achterbank kan neergeklapt worden. Ook de voorste passagiersstoel kan volledig vlak. De hoogste uitvoeringsniveau's zullen beschikbaar zijn met het nieuwe MyLink infotainmentsysteem, met een navigatie-app die op compatibele smartphones kan gedownload worden. Op onze markt verwachten we de gekende motorisaties van het huis zoals de 1.6 benzine, de 1.4 geblazen benzine en uiteraard ook de 1.7 turbodiesel. De twee laatste worden desgewenst gekoppeld aan een automaat met zes verzetten en eventueel zelfs vierwielaandrijving. Alle krachtbronnen komen standaard met start/stop.