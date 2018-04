Toyota Prius Plug-In gelanceerd

Door: AUTO55

Een PHEV of Plug-In Hybrid Electric Vehicle is uitgerust met lithium-ionbatterijen, waardoor de auto tot 23km elektrisch kan rijden. Daarna transformeert hij als het ware naar een full-hybride, met alle mogelijkheden van een gewone Prius. Via een normaal stopcontact neemt het opladen overigens maar anderhalf uur in beslag. Volgens Toyota drinkt deze ecomobiel gemiddeld 2,1l/100km benzine en laat hij een CO2-uitstoot van 49g/km noteren.

De Prius Plug-in heeft drie rijmodi. In de HV modus betreft het een gewone hybride, waarbij de elektro- en verbrandingsmotor samenwerken. In de EV-modus wordt de energie geleverd door het volle batterijpakket om elektrisch te rijden zonder uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl er in de EV-City-modus krachtiger geaccelereerd kan worden nog voor de benzinemotor wordt gestart. Voor een Prius Plug-In betaal je minstens € 36.290 en dat is € 7.330 meer dan voor een Prius. Bekijk de fotoreeks.