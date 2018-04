Land Rover Defender anno 2013

Door: AUTO55

De Defender wil gaan opvallen, en dat wordt nu mogelijk gemaakt door enkele nieuwe opties. Het dak in een contrasterende kleur laten verven is er één van. De terreinwagen is vanaf volgend jaar in Indus Silver, Orkney Green, Firenze of Santori Black gespoten en wie moeite heeft met kleurtjes kiezen kan afgaan op de suggesties van de chef. Verder op het lijstje staan nieuwe, halflederen comfortstoelen -die meer steun zouden bieden op zowel een harde- als onverharde ondergrond- alsook een Alpine Hi-line-audiosysteem. Motorengewijs zien we geen veranderingen; De 2,2l zelfontbrander kwam pas vorig jaar tot leven en die hebben we al uitvoerig kunnen testen. De vernieuwe Defender wordt vanaf het najaar verwacht, in tussentijd kan je de knappe fotoreeks bekijken.