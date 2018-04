Subaru Forester STI (nog) niet voor ons

Door: AUTO55

Een Impreza (of WRX) met STI-achtervoegsel kennen we allemaal, maar spreek over een Forester en de oren draaien geheid de andere kant op. Het Japanse woudvoertuig, dat de reputatie heeft saai te zijn, liet zich door Subaru Tecnica International grondig onder handen nemen en kreeg vervolgens een TS-badge en de rallykleuren van z'n populaire broer toegekend. In navolging van Toyota en Nissan, die respectievelijk TMG en Nismo gaan inzetten om Jan Modaal te plezieren, wil die andere Japanner ook een hele hoop rubberstrepen op de openbare weg achterlaten. En liefst met meer dan één model uit het gamma.

Deze Forester TS komt in eerste instantie niet naar ons land, laten we dat al even duidelijk stellen. Maar moest het in Rusland allemaal meevallen -want daar zou hij wel op de markt verschijnen- is er toch een een waterkans. Voorlopig wordt dat dus nog koffiedik kijken. Waarom we er zo mee inzitten is simpel. Afgezien van de uiterlijke aanpassingen, een opgewaardeerd onderstel en een volledig nieuwe ophanging is deze stoere offroader uitgerust met een 262pk-sterke 2,5l boxermotor - naast de permanente vierwielaandrijving zowat het handelsmerk van de Japanse autobouwer. Saai? We denken van niet. Oordeel gerust zelf na het bekijken van de fotoreeks.