Meer snelle Nissans op komst

Nissan Motorsports, kortweg Nismo, heeft pas de laatste jaren aan naambekendheid verworven. Althans in onze contreien, want de afdeling is al decennia in de weer met het sneller maken van verschillende modellen uit het gamma. De oversteek naar Europa is intussen bevestigd, alsook de komst van enkele nog hetere RS-modellen.

Eerst in lijn is de Juke Nismo, die in het Verenigd Koninkrijk in elkaar gestoken wordt. Tijdens het najaar van 2013 zou er dan een afgeleide volgen van de 370Z en van de GT-R, alsof die nog niet snel genoeg is. Daarna is de Leaf aan de beurt, het elektrische paradepaardje. Verwonderlijk is dat niet echt, Nismo heeft tenslotte ook al aan de Micra geprutst.

RS-modellen -want zo heet het voorlopig- zullen meer gericht zijn op circuitgebruik, zoals bij de Juke-R het geval is. Al houdt die er dan weer een heel eigenaardig prijskaartje op na. Een Juke Nismo RS klinkt dus aannemelijker, en die zou dan weer over een 280pk-sterke 1,6l turbo kunnen beschikken. Op een 370Z RS wordt het bij ons allicht wachten tot de volgende generatie.