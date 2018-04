Citroën DS3 Cabrio officieel

Door: AUTO55

De aankondiging van gisteren liet weinig aan de verbeelding over en de boodschap klopte volledig. Want dit is 'm dus, de dakloze variant van de DS3 volgens het principe van de Fiat 500C, waarbij de dakbogen behouden blijven. Openen en sluiten kan tot 120km/u, met een druk op de knop, en het hele proces neemt 16 seconden in beslag. In totaal zijn er 4 posities voorhanden: volledig open inclusief de achterruit, hetzefde met de achterruit rechtop, halfopen en uiteraard gesloten. Het model komt tot leven in de PSA-fabriek in het Franse Poissy en zal begin 2013 in ons land verschijnen. Op motorengebied is er nog niet veel bekend, maar reken alvast op de 1,4l e-HDi 90 (99g/km CO2) en 1,2l VTi 82 (104g/km CO2).

Over de dakconstructie werd nagedacht. De 245 liter tellende kofferruimte is ten allen tijde toegankelijk en met het dak open is er zelfs een windscherm voorzien. Het geluidsniveau zou met de kap dicht quasi gelijk moeten zijn aan de gesloten DS3 en de cabrioversie zet amper 25kg extra op de weegschaal. Aan rijkwaliteiten zal hij in principe niet inboeten. Om de gemiddelde DS-koper aan de zijde te houden zijn er weer tal van personaliseringsmogelijkheden beschikbaar. De kleur van de pookknop, luchtopeningen en inlegstukken worden indien gewenst in de kleur van dak en/of koetswerk uitgevoerd, met keuze uit verschillende tinten. Voor het koetswerk schrijven we Gris Lion, Noir Brillant, Blanc, Carbotech, Bleu Infini en Gris Moondust. Voor het canvasdak wordt dat Noir, Bleu Infini en Monogramme DS. De LED-achterlichten zijn nieuw en vonden inspiratie bij studiemodellen Survolt en Revolte.

Prijzen volgen later, de uitgebreide fotoreeks kan je nu al bekijken.