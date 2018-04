Ford Focus (voorlopig) best verkochte personenwagen

Door: AUTO55

Tijdens de eerste 7 maanden van dit jaar zou het merk al 522.821 exemplaren van de populaire middenklasser hebben verkocht, waarvan 153.400 in Europa. Dat zijn er gemiddeld 74.688 per maand en Ford doet hiermee beter dan de vertegenwoordiging van Volkswagen en Toyota.

Vorig jaar ging de Focus wereldwijd 860.000 keer over de toonbank; Het is dus niet onwaarschijnlijk dat men tegen het einde van 2012 nog betere cijfers kan voorleggen. Ondertussen raakte ook bekend dat de 350 miljoenste Ford van de band is gerold in het Thaise Rayong, gerekend vanaf de eerste productielijn in 1903. Ter illustratie: dat komt neer op één afgeleverd exemplaar elke 10 seconden, 109 jaar lang.