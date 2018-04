VW staakt overnamewoede (voorlopig)

Door: AUTO55

Sinds de jaren '90 is het Duitse VAG of Volkswagen Aktiengesellschaft op het overnamepad vertrokken. Nadat Audi in de jaren '60 werd ingelijfd, volgden Lamborghini, Bentley, Bugatti, Ducati, Porsche, Man, Scania, Seat en Skoda in de laatste 25 jaar. En nu is de merkenverovering achter de rug, aldus topman Martin Winterkom. Nieuwe leden Porsche, Man en Ducati zouden te veel aandacht opeisen - er is dan ook € 4,5 miljoen mee gemoeid. Toch zijn er alweer geruchten opgedoken dat Proton en zelfs Alfa Romeo op het verlanglijstje staan, maar volgens de groep behoort die eerste al niet tot de mogelijkheden. VAG zou haar positie in Zuidoost-Azië wel willen verbeteren, maar is er niet gebrand om nog meer geld uit te geven. Bovendien zou de groep het nodige vertrouwen hebben in eigen producten. Alfa Romeo wordt wel als interessant aanzien, maar daar blijft het (voorlopig) bij.