Porsche nu (bijna) van Volkswagen

Door: AUTO55

Vanaf 1 augustus mag Volkswagen zich officieel eigenaar van Porsche noemen. En het is ooit bijna anders geweest. Nog geen vier jaar geleden waren de rollen bijna omgedraaid; Porsche had 35,5% VW in handen en zag op het randje af van een overname. Maar binnenkort gaat Volkswagen, zoals lang geleden aangekondigd, met 50,1% van de Porsche-aandelen lopen. Het gevolg heet IAG of Integrated Automotive Group en dankzij de versnelde inlijving geniet men nog een serieus belastingvoordeel op de koop toe.

Volkswagen mag welgeteld € 4,46 miljard overschrijven, een som die door Porsche naar eigen goeddunken besteed mag worden. Al voegen we er meteen aan toe dat er al € 2 miljard naar een af te lossen lening vloeit. Verwacht wordt dat het overige bedrag voor ontwikkeling wordt gebruikt. De sportwagenfabrikant zal trouwens volledig zelfstandig blijven opereren en investeren ondanks de overname. Nog een pikant detail: Porsche behoudt haar belang van 32,2% in Volkswagen, waardoor het indirecte invloed kan blijven uitoefenen op de (snode) plannen uit Wolfsburg.