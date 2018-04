Dacia Dokker en Dokker Van: info & prijzen

Door: AUTO55

De nieuwste aller Dacia's heet vrij vertaald Dokwerker en zou dus ideaal transport moeten betekenen voor de actieven onder ons. En zeker als het de Dokker Van betreft. Die mag tot 750kg meezeulen en slikt 3.300 tot zelfs 3.900 liter met de 'easy seat' verwijderd. De laaddrempel ligt op 56,5cm van de grond en het totaal meet 4,36 bij 1,75m. Hij is ook 1,8m hoog en met de dakstang erbij wordt dat 1,85m.

Dokker in familiekleren moet het met 'amper' 3.000 liter laadvermogen stellen met de achterbank neer, en 800 eenheden in het andere geval. Beide varianten zijn beschikbaar in 3 motorversies, waarvan een enkele benzine met 1,6l inhoud, goed voor 83pk en 175g/km aan CO2. De zelfontbranders doen het met 1,5 liter en produceren 75 tot 90pk. Hier bedraagt het uitstootcijfer telkens 118g/km.

Zonder het achtervoegsel wisselt hij vanaf € 8.990 van eigenaar, de minst vermogende diesel vraagt op zijn beurt € 11.200. Wie daarvoor kiest komt wel automatisch in een hoger uitrustingsniveau terecht. Het zijn er 3 in totaal en de allerduurste Dokker geeft zich bij € 12.800 prijs. De utilitaire variant tenslotte is een tikje duurder en haalt minstens € 9.062 van je bankrekening. Voor de eerste diesel wordt dat € 11.858. De grootste slokop heet Dokker Van dci 90 in Ambiance-uitvoering, voor € 12.854. Bekijk ze allebei in deze fotospecial.