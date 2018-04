Vernieuwde Ford Fiesta met ecoboost

Door: AUTO55

De Fiesta is aan een opwaardering toe. De nieuwste wordt als eerste Europese model met het MyKey-systeem uitgerust, dat eigenaars in staat stelt om de maximumsnelheid en het maximale audiovolume te regelen. Maar het zorgt er ook voor dat rijhulpmiddelen, veiligheidssystemen en felle alarmen niet kunnen worden uitgeschakeld. Daarnaast beschikt hij over het spraakbediende connectiviteitssysteem Ford SYNC en Active City Stop. Het eerste snufje stelt de bestuurder in staat om handenvrij te bellen en muziek af te spelen via bluetooth- en USB-mogelijkheden. Het systeem omvat eveneens Emergency Assistance, waarbij inzittenden na een ongeval automatisch in verbinding worden gesteld met de lokale hupdiensten. Onder de kap ligt onder meer de befaamde 1,0l EcoBoost-benzinemotor die zich eerder al in de Focus liet opmerken, ook in de C- en Grand C-Max verschijnt en als motor van het jaar werd bekroond. Meer details volgen later. De nieuwe Fiesta wordt vrijgegeven op het autosalon van Parijs op het einde van de maand. Bekijk nu al enkele foto's.