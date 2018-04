Mercedes plaagt met sculpturen

Door: AUTO55

Op het salon van Parijs zal Mercedes een sculptuur onthullen om de volgende generatie S-klasse aan te kondigen. Het kunstvoorwerp heet 'Aesthetics S' en geeft een voorbode van het uiteindelijke resultaat dat in 2014 wordt verwacht. Met het werk is men al aan de vierde editie toe. Vervolledigen het rijtje: Aesthetics N°1 (2010), Aesthetics N°2 en Aesthetics 125 (2011). Voor zij die van puzzelen houden... Volgens eerdere berichten zal het nieuwe vlaggenschip in verschillende koetswerkvarianten te verkrijgen zijn, waaronder een cabrioversie. Plaatjes van de plaagstoten kan je hier bekijken.