Mitsubishi toont stadsmus

Door: AUTO55

Hij stond al eens in Tokio en komt nu naar Parijs. De Mitsubishi Global Concept positioneert zich in onderin de segmentenladder, waardoor we spontaan aan de Colt moeten denken. En toch benadrukt het merk dat het niet om een opvolger gaat, ondanks wat het scherper gelijnde studiemodel vorig jaar deed vermoeden. Deze is met 3,71m lengte en 1,66m breedte een maatje groter dan eerdergenoemde, zonder de klasse der lichtgewichten te ontgroeien. Voorlopig weegt het ding immers maar 845kg. Andere varianten zouden niet op de planning staan; 5 deuren is de norm en ook onder de kap valt er weinig te onderhandelen. Er is keuze uit 2 driecilinder benzinemotoren met desgewenst 1,0l en 1,2l cilinderinhoud, maar die zouden niet al te veel mogen lusten. De auto zal in Thailand worden gebouwd en ginds als Mirage van de band rollen.