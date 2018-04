Ssang Yong lonkt naar het B-segment

Door: BV

e-XIV - dat is de naam van de concept car die Ssang Yong eind deze maand in de schijnwerpers zet op het Autosalon van Parijs. En wie ervan uit gaat dat de "e" hier staat voor elektrisch is... helemaal juist. De complete benaming komt van "electric - eXciting user Interface Vehicle". Met andere woorden: er waren wat letters waar het bedrijf een leuke uitleg voor moest verzinnen. Het is in essentie een elektrisch aangedreven auto met een generator (een kleine benzinemotor) die voor een uitgebreidere autonomie kan zorgen.

De e-XIV volgt op de XIV-2, een crossover cabrio, die in maart op het Autosalon van Genève te zien was. De CUV is 4,16m lang, 1,79m breed en komt 1,57m boven het asfalt uit. De compacte koets is over een wielbasis van 2,6m gespannen.