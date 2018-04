Peugeot uit de bol in Parijs

Door: BV

Je kan er gif op innemen dat de Franse automerken in de lichtstad flink uitpakken. Dat is traditie en de eerste teasers van Peugeot bevestigen in elk geval de eerbied die het merk heeft voor gewoontes uit het verleden. Dit de Onyx, een studiemodel voor een raszuivere supersportwagen en meteen ook een thema dat het merk met de Leeuw graag opzoekt - denk maar aan de 908.



Bij de eerste beelden hoort amper informatie, maar dat het een hybride is wil Peugeot wel al kwijt. En ditmaal geen diesel, maar een tot 256pk opgekittelde 1,6l turbo benzinemotor die hulp krijgt van 120 elektrische pk's. Een simpele optelsom levert 376pk als totaal vermogen op en dat met een verbruiksgemiddelde dat niet meer dan 4l/100km bedraagt. Meer informatie volgt later, de beelden kan je hier bekijken.