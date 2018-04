Mercedes B-klasse op aardgas

Door: AUTO55

Naast de traditionele brandstoffen diesel, benzine en in mindere mate LPG, zouden we haast vergeten dat er nog andere alternatieven zijn. Aardgas, ook gekend als CNG, is daar een mooi voorbeeld van, en dat is ook de ingenieurs bij Mercedes niet ontgaan. De B-klasse mocht er deze keer aan geloven en het resultaat van die denkoefening heet B 200 Natural Gas Drive. Deze zal binnenkort op het Autosalon van Parijs worden onthuld.

In het vooronder ligt een viercilindermotor die 156pk oplevert, goed voor een sprintje naar 100km/u in 9,1 seconden en een gemiddeld aardgasverbruik van 4,2kg/100km. De gemeten CO2-uitstoot ligt met 115g/km zowat 16% lager dan die van de BlueEfficiency-uitvoering. In totaal kan er tot 125 liter worden opgeslagen, verdeeld over 3 gastanken gelegen onder een dubbele bodem. In geval van nood is er nog een benzinetank aanwezig die 12 liter lust. De B 200 Natural Gas Drive is zowel leverbaar met een manuele als automatische versnellingsbak en zal vanaf het najaar te koop worden aangeboden. Bekijk de fotoreeks.