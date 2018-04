Mercedes S-Klasse blijft weg uit Parijs

Door: BV

Dat Mercedes stevig knutselt aan de volgende generatie van de S-Klasse, daar hoef je geen glazen bol voor te hebben. Maar wel om te speculeren over het uitzicht. Tot nu tenminste - want met de Aesthetics S lichten de Duitsers alvast een tipje van de sluier. Het zijn de lijnen van de nieuwe S-Klasse die teruggebracht zijn tot de essentie en eind deze maand op het Autosalon van Parijs worden tentoongesteld in een sculptuur die "Aesthetics S" wordt genoemd en er in combinatie met een lichtshow en 3D-projecties zichzelf in de kijker probeer te werken.

Wij onthouden er in elk geval van dat de volgende S twee uitgesproken vouwlijnen over de flanken krijgt en zich dus weerom dynamischer opstelt dan de huidige generatie. Voor het echte spul moeten we dus nog geduld oefenen, maar er is wel beeld van de Aesthetics S.