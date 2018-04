Nieuwe Range Rover in het echt

Door: AUTO55

Over Land Rovers nieuwste vlaggenschip is al heel wat inkt gevloeid, maar voorlopig hebben we het met officieel fotomateriaal moeten doen. Persfoto's heet dat. Het merk gunde ons echter een blik van dichtbij, en met een kleine camera ter hand gingen we graag op ontdekkingsreis tussen al die weelde. De Range Rover op de foto's betreft de duurdere Autobiography-uitvoering en biedt aparte zetels achterin. Enkele markante kenmerken: het aantal opbergmogelijkheden waaronder een ingebouwde koelkast ter hoogte van de middentunnel - een must, als je het ons vraagt. In afwachting van een prijslijst en een testrit, schotelen we alvast een uitgebreide fotoreeks voor.