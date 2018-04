Acht cilinders voor Peugeot Onyx

Door: AUTO55

Wat we zo leuk vinden aan extreme super-conceptwagens, die wellicht nooit het productiestadium halen? Dat je er nogal eens de ware filosofie van de merken uit kan distilleren. Of toch diegene die ze graag zouden willen hanteren, moest de marktrealiteit er niet anders over beslissen. Neem nu Peugeots nieuwste sporttrio: de Onyx. Als sportwagen laten de Fransen er geen twijfel over bestaan wat de bedoeling is: er razendsnel vandoor gaan. Dat leest dus als koolstofvezel hier, koolstofvezel daar en koolstofvezel overal. En een dikke V8 krachtrbron in het midden, om de amper 1.100kg wegende vielwieler toe te laten verschroeiend hard weg te schieten. Hoe snel de Onyx precies is, liet de Leeuw nog niet weten, maar dat de V8 3.7 dieselkrachtbron garant staat voor zo'n 600pk wel. De zelfontbrander had het Franse merk nog liggen van haar Le Mans avontuur, en wordt naar aanleiding van dit concept gekoppeld aan een Hybrid4 aandrijflijn. Om wat groene saus over het geheel te gieten wellicht, maar het geheel brengt ook 80pk mee naar het feestje.

Het koetswerk trekt de aandacht door de contrasterende materialen en kleuren: zuiver koper voor de vleugels en deuren, mat zwart carbon voor de andere koetswerkpanelen. Het glazen dak met dubbele welving geflankeerd door aluminium bogen, zo'n beetje als bij de RCZ dus, laat toe een blik te werpen op het interieur, dat eveneens van de nodige fraaie accenten werd voorzien. Zo bestaat het interieur uit een enkel stuk en is het overtrokken met vilt, zodat de inzittenden worden omgeven door een homogeen geheel. Ook binnenin weert Peugeot de groene inslag niet, want de boordplank en de middenconsole werden opgebouwd uit een nieuw soort materiaal, "Newspaper Wood" gedoopt en geproduceerd op basis van gebruikte en gecomprimeerde kranten.

En omdat de uitvindafdeling van Peugeot maar wat graag overuren draaide naar aanleiding van haar "thuissalon", staat naast de Onyx ook de Onyx Concept Bike, een ultralichte superbike met koetswerk in koolstof, ontworpen door het Peugeot Design Lab, en de Onyx Concept Scooter te blinken, een supertrike-driewieler met een 400cc hybridemotor die verwijst naar Peugeots historische expertise op het gebied van de verschillende persoonlijke mobiliteitsoplossingen. En hoe al die creativiteit er in de praktijk uitziet, ontdek je hier.