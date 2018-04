Volvo V40 ook als R-Design

Door: AUTO55

Van elke nieuwe Volvo brouwt de Zweedse autobouwer tegenwoordig haast meteen een R-Design uitvoering. En zoals dat ook bij de XC60 en de V60 het geval was, blijven de aanpassingen aan Volvo's nieuwste telg, de V40, beperkt tot wat esthetische opsmuk. En we beginnen met een nieuw lakkleurtje, Rebel Blue genaamd en bekend van de Polestar-modellenreeks. Het is maar eentje van de in totaal zes extra kleuren waarin de V40 R-Design te bestellen valt. Daarnaast monteren de Zweden op de in Gent gebouwde C-segmenter eveneens een flinke luchthapper, specifieke wielen, potige dubbele uitlaatpijpen en zijschorten.

Zoals dat hoort brengt het merk ook binnenin enkele veranderingen aan. We noteren een setje sportzetels, steeds bekleed met geperforeerd leder en voorzien van het R-Design logo. Net zoals het stuur, de versnellingspook, de handrem en de pedalen trouwens. De nieuwe, digitale cijferplaat van de V40 is altijd standaard in deze uitvoering, en wordt voor de gelegenheid in het blauw uitgevoerd. Zoals eerder gesteld verandert er verder niets aan de technische kant. Waarom zou het ook, want eerdere Volvo-modellen die met dezelfde R-Design dipsaus kwamen, lieten zich gretig afnemen bij het grote publiek. Wie een V40 op het oog heeft die wel wat extra spierkracht van huis uit meekrijgt, moet geduld oefenen tot huistuner Polestar met zijn creatie op de proppen komt. Alle foto's vind je in onze special.