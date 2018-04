Range Rover maakt z'n prijzen bekend

Door: AUTO55

Een nieuwe Range Rover aanschaffen vergt minstens € 91.200, een halve mille meer dan we eerder aanhaalden. In ruil daarvoor kan je de HSE-uitvoering met een 3,0l TDV6 op je oprit parkeren. Let wel: deze uitgave, die overigens enkel met de drieliter samenvalt, is pas vanaf augustus 2013 te koop. Gebruik makend van dezelfde krachtbron kan je nu wel al een Vogue of Autobiography bestellen, als je er respectievelijk € 101.200 of € 114.900 voor over hebt tenminste.

Hoger op het dieselschap treffen we de 4,4l SDV8, goed voor een prijskaartje van € 109.600 (Vogue) of € 123.300 (Autobiography). De enige benzinemotor in het gezelschap doet het met drukvoeding, 5,0 liter longinhoud en 8 cilinders. Daarvoor tellen we € 116.200 of € 129.900, naargelang de gekozen uitvoering. We hebben de Britse trots al in het echt kunnen bewonderen, en namen een uitgebreide fotocollectie mee naar huis. Naast een video kan je de ook een reeks officiële persbeelden raadplegen.