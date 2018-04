Zoveel kost de nieuwe Renault Clio

Door: AUTO55

Vanaf € 13.100 is de nieuwe Clio de jouwe. In ruil krijg je de Authentique-uitvoering en een 1,2l benzinemotor die een gemiddelde CO2-uitstoot van 127g/km laat opmeten. Aangedreven door dezelfde brandstof moet de 90pk-sterke TCe minstens € 14.300 opbrengen, goed voor 104g/km CO2. Het ecomodel met dezelfde krachtbron in Expression-trim blaast dan weer 99g/km de lucht in en haalt € 16.300 van de rekening. Maar we zijn er nog lang niet. De goedkoopste diesel, onder de noemer dci 75 (97g/km CO2), vergt € 15.200, gevolgd door de dci 90 (90g/km CO2) voor € 16.200.

Uit de Expression-reeks noteren we naast de milieubewustere Tce 90e nog eentje zonder klinker op het einde. Die kost € 16.050 of € 250 minder, maar laat alweer meer koolstofdioxide los. De kleinste benzine haalt hier € 14.850 uit de zakken. Bij de zelfontbranders variëren de prijzen tussen € 16.950 en € 18.200, naargelang de motorisatie. De prijzigste kandidaat kost € 18.200, al stoot die amper 83g/km CO2 uit.

Helemaal bovenaan zitten we in Dynamique-modus, met een startprijs van € 15.750 en € 16.950 voor de benzinedrinkers. Dieselen kan vanaf € 17.850 of € 18.850, waarbij die laatste -ondanks 15 extra paarden- door de groene jongens als favoriet wordt beschouwd. In deze uitvoering weliswaar, want naargelang de grootte van de wielen schommelt de CO2-norm in dit geval tussen 90 en 93g/km.

Renault laat de klant ook toe om de Clio van een persoonlijk tintje te voorzien, en ze kunnen moeilijk anders. Het Pack Introduction bestaat uit lichtmetalen 16-duimers, een lederen stuurwiel, mistlampen en een aangepaste trim voor binnen- en buitenkant, waarbij je kan kiezen tussen 8 verschillende thema's. En als dat niet volstaat biedt het merk de mogelijkheid om de personalisering verder door te drijven tot in de details. Op de optielijst prijkt nu ook het nieuwe navigatie- en multimediasysteem R-Link, compleet met 7" aanraakscherm, Tomtom Live en internet.

Nog een weetje: Wie de meest ecologische Clio (83g/km CO2) in het verkeer brengt betaalt slechts € 41,12 in Vlaanderen en € 61,5 in Wallonië en Brussel. De verkeersbelasting bedraagt telkens € 94,91.